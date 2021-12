Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri sogno per la prossima stagione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri è il profilo gradito da Sarri. Ogni trattativa è però rimandata al mercato estivo Il sogno di Sarri si chiama Emerson Palmieri. Il Campione d’Europa – attualmente in prestito dal Chelsea all’Olympique Lione – è la suggestione per il mercato estivo: conosce bene il mister (sebbene sotto la sua guida non abbia giocato moltissimo) e sarebbe perfetto per puntellare la corsia di sinistra. Come ricorda il Corriere dello Sport, è un’idea che – in ogni caso – va rimandata a giugno: i francesi non vogliono lasciarlo andare dopo solo sei mesi, garantendogli un ingaggio da 2,5 milioni di euro. Resta un profilo molto apprezzato da Sarri, ma per le trattative la Lazio dovrà aspettare… L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021)è il profilo gradito da Sarri. Ogni trattativa è però rimandata al mercato estivo Ildi Sarri si chiama. Il Campione d’Europa – attualmente in prestito dal Chelsea all’Olympique Lione – è la suggestione per il mercato estivo: conosce bene il mister (sebbene sotto la sua guida non abbia giocato moltissimo) e sarebbe perfetto per puntellare la corsia di sinistra. Come ricorda il Corriere dello Sport, è un’idea che – in ogni caso – va rimandata a giugno: i francesi non vogliono lasciarlo andare dopo solo sei mesi, garantendogli un ingaggio da 2,5 milioni di euro. Resta un profilo molto apprezzato da Sarri, ma per le trattative ladovrà aspettare… L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio, Emerson Palmieri per la prossima stagione ?? - Oscar_Tilli_San : RT @errera_luca: Calciomercato Lazio, fumata bianca: Marusic rinnova fino al 2025 - errera_luca : Calciomercato Lazio, Inghilterra o Turchia: quale futuro per Muriqi? - sportli26181512 : Sabatini: 'Icardi alla Juve farebbe benissimo, vorrei ripartire da Torino o Napoli': Walter Sabatini dice la sua su… - errera_luca : Calciomercato Lazio, mi ritorni in mente: due vecchi pallini nel mirino -