Calciomercato Bologna | sondato il terreno per un difensore di Serie B

(Di venerdì 31 dicembre 2021) LaA è ferma in questa lunga pausa natalizia, con le squadre che provano a rifiatare dagli ultimi impegni ravvicinati e affrontano questo ennesimo periodo di difficoltà della pandemia. Il Covid-19 sta toccando ancora il nostro campionato, con la variante Omicron che ha fatto schizzare il numero dei contagi in poche settimane. LaB è stato il primo campionato coinvolto e fermato a causa del virus. Nonostante ciò, con l’incipienza del nuovo anno, i pensieri delle varie compagini sono rivolti al. Già diversi colpi sono stati piazzati, con i diversi club diA che proveranno, nonostante il momento di crisi economica, a cogliere delle occasioni. È il caso del, per cui ci sono delle novità importanti di...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna

... Empoli ,, Sassuolo , Genoa e Cagliari . A queste società va aggiunto lo Spezia, che era ..., rischio stop: i controlli della Figc La notizia è trapelata dopo l'ultimo Consiglio ...Buongiorno Sabatini. Se ripensa al suo 2021? "Mi resta la delusione per come è finita con il, un laboratorio di calcio in cui credevo molto. Non sono andato via volontariamente. È stato ...Pogba, Scamacca, Vlahovic, Dybala. Tanti sono i giocatori dei quali parla Walter Sabatini, mago del mercato italiano e internazionale.Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo di Palermo, Inter e Roma tra le tante, Walter Sabatini, circa l'addio al Bologna e non solo ...