Calcio: Tuchel, 'parole Lukaku non ci aiutano, ne discuteremo all'interno dello spogliatoio' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Londra, 31 dic. - (Adnkronos) - “L'intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, perché scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capire perché ha detto queste cose e cosa c'è dietro, ma è molto semplice prendere dichiarazioni fuori dal contesto e fare titoli”. L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel si esprime così in merito alle parole di Romelu Lukaku che si è detto infelice della situazione che sta vivendo al Chelsea. “Sono sorpreso anche perché qui non lo vedo infelice, anzi -aggiunge il tecnico tedesco-. Ne discuteremo, ma lo faremo all'interno dello spogliatoio. Se sei un giocatore così importante come Romelu, sei sempre sotto i riflettori: dovrebbe sapere che tipo reazioni provocano parole come queste. A maggior ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Londra, 31 dic. - (Adnkronos) - “L'intervista dinon mi piace e non ci aiuta, perché scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capire perché ha detto queste cose e cosa c'è dietro, ma è molto semplice prendere dichiarazioni fuori dal contesto e fare titoli”. L'allenatore del Chelsea Thomassi esprime così in merito alledi Romeluche si è detto infelice della situazione che sta vivendo al Chelsea. “Sono sorpreso anche perché qui non lo vedo infelice, anzi -aggiunge il tecnico tedesco-. Ne, ma lo faremo all'. Se sei un giocatore così importante come Romelu, sei sempre sotto i riflettori: dovrebbe sapere che tipo reazioni provocanocome queste. A maggior ...

