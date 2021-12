Calcio | Napoli | Osimhen salta la Coppa d' Africa | Nigeria convoca Onyekuru al suo posto

Advertising

Dalla Nigeria: 'Osimhen rinuncia alla Coppa d'Africa'. Il Napoli aspetta conferme - Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - Questa mattina si è spento Hugo Maradona, stroncato a 52 anni da un infarto. Il fratello minore di Diego aveva mil…

... l'ufficialità della notizia è arrivata con la lista aggiornata dei convocati della Nigeria in cui non figura il 23 enne attaccante di Lagos del. Lui stesso aveva fatto filtrare la notizia ...Sarri ha un modo particolare di pensaree di trasmetterlo ai suoi calciatori che non è più ... E ora ci sarà la coppa d'Africa che può frenare Milan e'. Le piace Zaniolo schierato come ...Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa: l'ufficialità della notizia è arrivata con la lista aggiornata dei convocati della Nigeria in cui non figura il 23 enne attaccante di Lagos del ...Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: l'attaccante del Napoli Victor Osimhen salta la Coppa d'Africa. La Nigeria ha inserito al suo posto, ...