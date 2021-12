Calcio | Bernardeschi | ‘il 2021 è l’anno dove ho trovato definitivamente il mio equilibrio’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Torino, 31 dic. – (Adnkronos) – “Ilè stato un anno meraviglioso, non mi posso lamentare perché ho vinto due trofei con la Juventus, ho vinto un Europeo con la Nazionale, mi è nata una figlia, abbiamo comprato casa, ci siamo sposati con mia moglie”. L’esterno della Juventus Federicotraccia, ai microfoni di Dazn, il bilancio del. “Quindi io proprio da lamentarmi non ho niente, per questo dico che ringrazio anche i momenti difficili -aggiunge il 27enne toscano-. Perché detta così, elencando queste cose, sembra un anno pazzesco, in realtà in questo anno ci sono stati tanti momenti difficili. Lo definireidell’equilibrio. Io penso di averil mio equilibrio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.