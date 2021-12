Cagliari Voto 4 5 | si salvano in pochi | Joao Pedro leader

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 sta volgendo al termine e in casasi è concluso in maniera poco idilliaca: il pagellone dell’ultima annata solare Un 2021 quasi completamente da cancellare per il, iniziato male e finito peggio, ma con un intermezzo che ha concesso un’insperata salvezza al termine della scorso campionato di Serie A. Il 2021 si è aperto sotto la guida di Eusebio Di Francesco, esonerato a febbraio dopo la sconfitta contro il Torino in casa, e sostituito da Leonardo Semplici capace di regalare ai rossoblù una salvezza al fotofinish da brividi che ha condannato il Benevento alla retrocessione. In estate la questione sul rinnovo o meno di Semplici ha tenuto banco per diverse settimane, quando tutto sembrava portare ad una separazione dal, dagli uffici del Presidente Giulini a Milano è arrivata la notizia del proseguimento ...

A seguito di istanza congiunta depositata presso il Tribunale di Cagliari in data 3 dicembre 2021 , ... principalmente, a taluni impegni di lock - up e di voto a carico di Amsicora e Soru nonché alla ...