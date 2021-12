Cagliari shock, mandato di arresto per Nandez: i motivi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nahitan Nandez rischia l’arresto. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari al momento positivo al Covid-19 e in quarantena nella sua casa in Sardegna. La notizia, che ha del clamoroso, arriva da TeleMundo, infatti, il centrocampista uruguaiano è stato denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, madre dei suoi due figli. Cagliari NandezNandez, c’è un mandato di arresto in Uruguay La denuncia è, poi, sfociata in un mandato d’arresto per Nandez. Secondo TeleMundo, la Polizia non ha trovato a casa il calciatore (in Uruguay) che, infatti, al momento si trova in Sardegna in quarantena a causa del Covid-19. Nei prossimi giorni ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nahitanrischia l’. Il centrocampista uruguaiano delal momento positivo al Covid-19 e in quarantena nella sua casa in Sardegna. La notizia, che ha del clamoroso, arriva da TeleMundo, infatti, il centrocampista uruguaiano è stato denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, madre dei suoi due figli., c’è undiin Uruguay La denuncia è, poi, sfociata in und’per. Secondo TeleMundo, la Polizia non ha trovato a casa il calciatore (in Uruguay) che, infatti, al momento si trova in Sardegna in quarantena a causa del Covid-19. Nei prossimi giorni ...

Advertising

sportface2016 : +++#Cagliari, #Nandez shock: positivo al #COVID19, ma c'è anche un mandato di cattura per violenza domestica+++ - tv_e_calcio : RT @sportface2016: +++#Cagliari, #Nandez shock: positivo al #COVID19, ma c'è anche un mandato di cattura per violenza domestica+++ - tacc94 : RT @sportface2016: +++#Cagliari, #Nandez shock: positivo al #COVID19, ma c'è anche un mandato di cattura per violenza domestica+++ - MarcoCH0 : RT @sportface2016: +++#Cagliari, #Nandez shock: positivo al #COVID19, ma c'è anche un mandato di cattura per violenza domestica+++ - JVCKSMOL : RT @sportface2016: +++#Cagliari, #Nandez shock: positivo al #COVID19, ma c'è anche un mandato di cattura per violenza domestica+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari shock Serie A al giro di boa: pagelle, top e flop Genoa 3 : Discorso simile a quello per il Cagliari. Una rosa che dovrebbe vedere l'obiettivo ... I bianconeri partono in maniera shock, stanziando per alcune giornate in zona a rischio retrocessione. La ...

Bergomi frecciata alla Juventus: 'Nella mia top 11 di Serie A neppure un bianconero' La Juventus chiude il suo 2021 con una vittoria in campionato contro il Cagliari che la porta, dopo un avvio di stagione da incubo, a sole 4 lunghezze dal quarto posto ... Nonostante una partenza shock, ...

Calciomercato Inter, affare con Bielsa: offerta shock Stop and Goal Serie A, ripartenza shock: gennaio e febbraio fanno paura Un consiglio ai naviganti: festeggiate con moderazione e, soprattutto, riposatevi per bene perché la ripresa, a gennaio, darà la stessa sensazione di un tuffo nell'acqua ...

PROBABILI FORMAZIONI Juventus-Cagliari: diciannovesima giornata Serie A 2021/2022 La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le probabili formazioni. Juvent ...

Genoa 3 : Discorso simile a quello per il. Una rosa che dovrebbe vedere l'obiettivo ... I bianconeri partono in maniera, stanziando per alcune giornate in zona a rischio retrocessione. La ...La Juventus chiude il suo 2021 con una vittoria in campionato contro ilche la porta, dopo un avvio di stagione da incubo, a sole 4 lunghezze dal quarto posto ... Nonostante una partenza, ...Un consiglio ai naviganti: festeggiate con moderazione e, soprattutto, riposatevi per bene perché la ripresa, a gennaio, darà la stessa sensazione di un tuffo nell'acqua ...La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le probabili formazioni. Juvent ...