Burioni e la risposta che si merita la “virologa” Diana Del Bufalo

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel polverone sollevatosi controDeldopo le sue parole su Instagram con cui spiegava di non essere vaccinata su consiglio del proprio medico di base a causa del suo “cuore ballerino” si inserisce anche Roberto. “Dopo Heather Parisi e Red Ronnie – ha scritto il medico immunologo e accademico – accogliamo nel numero dei virologi italiani anche questa eminentissima collega, che ringrazio per l’autorevole contributo”. Dopo Heather Parisi e Red Ronnie accogliamo nel numero dei virologi italiani anche questa eminentissima collega, che ringrazio per l’autorevole contributo. https://t.co/9hZkevaPox — Roberto(@Roberto) December 30, 2021 Roberto(e non solo) controDelLa preoccupazione di esperti e ...

Roberto, virologo, ha pubblicato il seguente tweet: 'Il casco è obbligatorio per i motociclisti. Il ...un vaccino sicurissimo e molto più efficace nel salvarvi la vita? Non scrivo la...... ho la: sì, è possibile ridere e piangere per la stessa cosa, nello stesso momento. Nel ...ho scritto nel post dedicato alle pessime strategie comunicative a base di insulti tipiche di&...Continuano a far discutere le parole espresse durante una diretta Instagram dalla famosa attrice romana Diana Del Bufalo. La giovane donna nelle ultime ore è stata travolta da critiche e polemiche e t ...Una domanda da sempre mi attanaglia: si può ridere e piangere contemporaneamente, per la stessa identica cosa? Ora, grazie al siparietto andato in onda durante il programma “Un giorno ...