Buoni propositi per il nuovo anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mi spiace, non la penso come Niccolò Fabi. A me l’inizio, la partenza, il nuovo fa orrore. E nemmeno poco. Rifletteteci bene: pensate al vostro primo giorno di scuola, al primo giorno di lavoro, al primo partner, al primo figlio. Alla vostra prima volta. Quanto avreste potuto e voluto godervela di più? Quanto, in una sorta di crescendo musicale, sono state migliori quelle successive? Un’infinità. Sarà che a me gli inizi danno ansia, un po’ come tutte le cose che mi sono sconosciute. E che quindi potrebbero farmi male. Ma se fosse così – potrebbe rispondere un ipotetico pubblico immaginario – anche la fine dovrebbe spaventarti: mica lo sai che cosa c’è dopo. Come no? Un nuovo inizio… Nonostante questo, la fascinazione da nuovo anno, proprio non riesco a gestirla. Ho 38 anni, lo so ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mi spiace, non la penso come Niccolò Fabi. A me l’inizio, la partenza, ilfa orrore. E nemmeno poco. Rifletteteci bene: pensate al vostro primo giorno di scuola, al primo giorno di lavoro, al primo partner, al primo figlio. Alla vostra prima volta. Quanto avreste potuto e voluto godervela di più? Quanto, in una sorta di crescendo musicale, sono state migliori quelle successive? Un’infinità. Sarà che a me gli inizi dansia, un po’ come tutte le cose che mi sono sconosciute. E che quindi potrebbero farmi male. Ma se fosse così – potrebbe rispondere un ipotetico pubblico immaginario – anche la fine dovrebbe spaventarti: mica lo sai che cosa c’è dopo. Come no? Uninizio… Nonostante questo, la fascinazione da, proprio non riesco a gestirla. Ho 38 anni, lo so ...

Advertising

noemiofficial : Buoni propositi per il 2022? - SabrinaSalerno : Quali sono i vostri buoni propositi per quest’anno ? Io più di uno… - CarloCalenda : Un bilancio del nostro 2021, che è stato intenso, e due buoni propositi per il 2022, che lo sarà anche di più. Per… - MichaelGiulian2 : RT @justLucreziaM: Mangio schifezze sdraiata sul divano guardando la tv: tre buoni propositi per il nuovo anno bruciati in un colpo solo. P… - BigOneEvolution : E se tra i tuoi buoni propositi di inizio d’anno ci fosse anche quello di diventare più resiliente? Non si tratta d… -