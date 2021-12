Buon anno 2022 | frasi e immagini per i vostri auguri su WhatsApp

(Di venerdì 31 dicembre 2021)– Ilormai è alle porte: stanotte – 31 dicembre 2021 – saluteremo l’vecchio per far posto al nuovo. Il tutto con la speranza che sia migliore di quello che si sta chiudendo, soprattutto dal punto di vista della pandemia… Moltissimi di noi nelle prossime ore ricevertanti messaggi dia cui dovrrispondere. Siete a corto di idee? Non sapete che rispondere? Niente panico, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcuneutili per idi. Eccole: L’inizio di ogniti ...

gianluigibuffon : Finisce il 2021, ma io sto già pensando al 2022, con un buon proposito: riportare in alto il Parma! Buon anno a tu… - borghi_claudio : Papà Fedrigaaaa!!! Zio Zaiaaaa!!! Borghi mi dice le brutte coseeee. Sgridateloooo! Ma cresci una buona volta. Buon… - _GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il… - Blackskorpion4 : @francang1950 Auguri di buon anno Franca?? - BigMike756 : RT @PaolaSaulino: BUON SBORRANNO -

Ultime Notizie dalla rete : Buon anno

Damiano David, infatti, dopo aver dato gli auguri di unNatale a tutti i suoi seguaci ha ... Ma dopo giorni di attesa, finalmente, proprio in occasione dell'ultimo giorno dell'Damiano David ha ...... il City, allenato da Guardiola e quindi una scelta che non veniva vista diocchio dai suoi ex ... La Juventus dopo 9 anni di Scudetti consecutivi non è riuscita a imporsi per il decimodi fila,...37Gli auguri di buon anno del sindaco Orlando, “Un 2022 di pace, serenità e salute” (VIDEO) 15:35Sicilia, isole minori: condizioni meteo-marine previste per sabato 01 gennaio 2022 15:26Nuova viabilità ...Gianfranco Solazzo, Segretario generale Cisl Taranto Brindisi scrive: La fine dell’anno resta sempre occasione di verifica di ciò che si è fatto e di auspicio per ciò che si prospetta sull’orizzonte p ...