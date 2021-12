Buon 2022 – Gli auguri di Aurelio De Laurentiis

Advertising

gianluigibuffon : Finisce il 2021, ma io sto già pensando al 2022, con un buon proposito: riportare in alto il Parma! Buon anno a tu… - robersperanza : Vorrei chiudere questo anno ringraziando chi ogni giorno ha lavorato duramente per garantire la salute di tutti noi… - juventusfc : Buon 2022. Insieme. - mocettast : RT @ComuneBugliano: Nell'augurare a tutti un buon capodanno, si ricorda il divieto ASSOLUTO dell'uso di botti che tanto spaventano i nostri… - xelfer_hd_head : RT @juventusfc: Buon 2022. Insieme. -

Ultime Notizie dalla rete : Buon 2022

4 Il direttore Stefano Agresti e tutta la redazione si uniscono agli auguri del fondatore di Calciomercato.com , Carlo Pallavicino.anno e restate con noi perché ilinizia col botto tra mercato, partite, editoriali, rubriche, pagelle, inchieste, gossip, video e foto!Tutti insieme per un augurio dianno, nella speranza che ilpossa rivelarsi effettivamente l'anno della svolta per tutti gli italiani, dopo che la pandemia ha sconvolto le nostre abitudini. ...Leonardo Bonucci, tramite Twitter, ha voluto fare gli auguri di buon anno a tutti: "Grazie 2021, è stata una bella abbuffata. Happy 2022 to everyone", ha scritto il numero ...Salutiamo il 2021, un anno di alti e bassi nella vita di tutti noi scandito dalle varie ondate di una pandemia che non ha mancato di farsi ricordare con i rinvii delle ultime partite ...