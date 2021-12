“Bullismo e Omofobia” Imma Battaglia si scaglia contro Katia Ricciarelli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Durante la prima settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Eva Grimaldi ha avuto un’accesa discussione con Katia Ricciarelli. La moglie Imma Battaglia, attivista LGBTQIA+, ha raccontato in un’intervista a Casa chi di come sia rimasta delusa perché in puntata non se n’è parlato minimamente. Ecco le parole della donna: “Ho visto cose spiacevoli, non riesco sempre a seguire la diretta, ma qualche giorno fa mi è capitato di assistere ad una scena che non mi è piaciuta. Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta Katia Ricciarelli. La reazione della Ricciarelli è stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi ha continuato a straparlare“. Di che cosa parla Imma ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 31 dicembre 2021) Durante la prima settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Eva Grimaldi ha avuto un’accesa discussione con. La moglie, attivista LGBTQIA+, ha raccontato in un’intervista a Casa chi di come sia rimasta delusa perché in puntata non se n’è parlato minimamente. Ecco le parole della donna: “Ho visto cose spiacevoli, non riesco sempre a seguire la diretta, ma qualche giorno fa mi è capitato di assistere ad una scena che non mi è piaciuta. Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta. La reazione dellaè stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi ha continuato a straparlare“. Di che cosa parla...

