Buffon: «Mai pentito del ritorno a Parma. Quando tornai alla Juve era tutto diverso»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, si è raccontato in una lunga intervista: ecco le sue dichiarazioni al Corriere della Sera

Gianluigi Buffon ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Le parole dell'ex Juve.

RONALDO – «Ho detto questo perché lo penso e facendo una riflessione più approfondita arrivo a dire che chiaramente la colpa non è di Cristiano, perché lui è quello e Quando prendi un giocatore di quel calibro tu sai a cosa vai incontro. C'è da capire se gli altri sono preparati e secondo me molti giocatori non erano pronti a poter condividere un certo tipo di esperienza. Vuoi o non vuoi, un po' tutti si sentono Cristiano e questo non deve mai accadere, soprattutto in realtà come la Juve. Quando lui è arrivato a Torino, io sono ...

