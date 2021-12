BTP Italia | ci saranno nuove emissioni nel 2022?

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La cabina di regia del Dipartimento del Tesoro ha fatto sapere che riguardo ai Btpcinel. Dopo la pausa dello scorso anno, quindi, un nuovo titolo indicizzato l’inflazione dovrebbe arricchire il panorama dell’offerta di titoli di stato. Il Direttore Generale Alessandro Riviera e il Responsabile del Debito Pubblico Davide Iacovoni hanno evidenziato che, considerando il forte interesse degli investitori al dettaglio verso una nuova tranche di titoli di stato indicizzati all’inflazione, una nuova emissione del Btpnelnon è da escludere. Di concerto con il MEF i tecnici, decideranno presto la scadenza, in modo che sia consona alle prospettive congiunturali dei prossimi scenari economici. È stata annunciata inoltre una ...

Advertising

fabiopi1000 : La fiducia degli investitori sul futuro del debito e dell'Italia: btp 2067 con #Conte era a 135. Con #Draghi è a 11… - Darioantares1 : RT @Darioantares1: Le Aste Marginali sono lo spolpamento delle finanze di uno stato solo in Italia e da poche altre parti si fanno.. basta… - Darioantares1 : Le Aste Marginali sono lo spolpamento delle finanze di uno stato solo in Italia e da poche altre parti si fanno.. b… - Italia_Notizie : Lo spread BTp-Bund torna a scaldarsi: ecco i tre motivi dell’impennata a 141 - fisco24_info : Lo spread BTp-Bund torna a scaldarsi: ecco i tre motivi dell’impennata a 141: Pesano Omicron e le decisioni della B… -

Ultime Notizie dalla rete : BTP Italia

InvestireOggi.it

Telecom, in rialzo nel durante della seduta, ha chiuso sui valori della vigilia, mentre il ... Andamento dello spread/ Bund Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi ...... che si porta a +136 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del... chiudendo la giornata su 27.347 punti, mentre, al contrario, in lieve calo il FTSEAll - ..."Lo scenario migliore è il proseguimento del governo Draghi fino a fine legislatura", è il pensiero ricorrente tra gli esperti di finanza globale ...Il BTp Futura 2033 è negoziato sul mercato secondario da poche settimane ed ecco quali numeri volgono a suo favore ...