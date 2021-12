Brusaferro | «Omicron sarà dominante tra due settimane Vaccinate i bimbi durante le feste»

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Silvioinvita alla responsabilità in vista del Capodanno e lancia un appello perchélevenga vaccinato contro il Covid il maggior numero possibile di bambini. «Spero chequeste festività i genitori, seguendo le indicazioni dei pediatri, portino i bambini ai centri vaccinali. È importante metterli al sicuro dal rischio del Covid. La ripresa della scuola è imminente ed è bene che i piccoli possano tornare sui banchi bene equipaggiati anche contro il virus», dice il presidente dell’Iss in una intervista al Corriere della Sera. Parlando dello stato della campagna vaccinale,spiega: «Oltre il 60% della popolazione per la quale è prescritto il richiamo, il booster, lo ha ricevuto. Parliamo di 19 milioni di persone. Sì, sono numeri di grande soddisfazione e non ...

Parlando dello stato della campagna vaccinale,spiega: "Oltre il 60% della popolazione ... Quanto alla variante, dice, "tutto fa supporre che sarà diventata largamente dominante ...è più trasmissibile, ma aspettiamo per capire se è anche meno pericolosa" "Grazie a tutti ... Conia una formula augurale per l'anno che sta arrivando Silvio, presidente dell'Istituto ...Prudenza e responsabilità: sono queste, in estrema sintesi, le parole chiave per l’ultimo giorno del 2021 e per le prime settimane del 2022 secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superior ...Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Cts: «La curva sale. Omicron è più trasmissibile, ma aspettiamo per capire se è anche meno pericolosa» ...