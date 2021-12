Brusaferro: "Fase delicata, i non vaccinati sono sempre più a rischio" (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - Attualmente "il virus circola maggiormente nelle fasce più giovani, in modo più significativo in quella 20-29 anni ma in genere in tutte le fasce al di sotto dei 40". A sottolinearlo è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, commentando in un video i dati della situazione epidemiologica dell'ultima settimana. "C'è ancora un numero significativo di non vaccinati, diversi milioni di persone, che in una situazione di forte circolazione e alta trasmissibilità del virus sono particolarmente a rischio", spiega ancora Brusaferro commentando i dati del monitoraggio della Cabina di regia e aggiungendo come dai dati "si conferma il trend di crescita della occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid sia in terapia intensiva sia in area medica". Al momento - ricorda ... Leggi su agi (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - Attualmente "il virus circola maggiormente nelle fasce più giovani, in modo più significativo in quella 20-29 anni ma in genere in tutte le fasce al di sotto dei 40". A sottolinearlo è Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità, commentando in un video i dati della situazione epidemiologica dell'ultima settimana. "C'è ancora un numero significativo di non, diversi milioni di persone, che in una situazione di forte circolazione e alta trasmissibilità del virusparticolarmente a", spiega ancoracommentando i dati del monitoraggio della Cabina di regia e aggiungendo come dai dati "si conferma il trend di crescita della occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid sia in terapia intensiva sia in area medica". Al momento - ricorda ...

Advertising

dprevenzione : RT @Agenzia_Italia: Brusaferro: 'Fase delicata, i non vaccinati sono sempre più a rischio' - sulsitodisimone : Brusaferro: 'Fase delicata, i non vaccinati sono sempre più a rischio' - CiccioniSe : RT @Agenzia_Italia: Brusaferro: 'Fase delicata, i non vaccinati sono sempre più a rischio' - Agenzia_Italia : Brusaferro: 'Fase delicata, i non vaccinati sono sempre più a rischio' -