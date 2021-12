Brusaferro: "Curve in netta crescita tra gli under12 e under20" | Senza vaccino ancora 5,5 milioni di italiani (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel periodo 7 - 20 dicembre, l 'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18, leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto l'Iss nel monitoraggio settimanale,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel periodo 7 - 20 dicembre, l 'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18, leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto l'Iss nel monitoraggio settimanale,...

