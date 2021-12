Britney Spears, il costume bocciato per non dare scandalo e non copiare Madonna (Di venerdì 31 dicembre 2021) Vogue ha pubblicato un articolo su come Britney Spears durante la promozione e le esibizioni per il suo terzo album sia diventata una fashion icon. Nell’articolo è citata anche Alina Campbell, che ha disegnato molti dei capi indossati dalla principessa del pop tra il 2001 e il 2002. Con l’occasione la costumista ha rivelato un aneddoto su un look creato per Britney Spears, ma che non ha mai visto la luce. Si tratta di una collana piena di croci, che doveva essere applicata ad una t shirt. Il progetto è naufragato perché potenzialmente controverso e troppo simile ad alcuni costumi di Madonna. “Ho appena trovato questa collana con le croci che ho realizzato per Britney Spears durante la “Britney Era”. Sarebbe stata cucita su una maglietta corta per una ... Leggi su biccy (Di venerdì 31 dicembre 2021) Vogue ha pubblicato un articolo su comedurante la promozione e le esibizioni per il suo terzo album sia diventata una fashion icon. Nell’articolo è citata anche Alina Campbell, che ha disegnato molti dei capi indossati dalla principessa del pop tra il 2001 e il 2002. Con l’occasione la costumista ha rivelato un aneddoto su un look creato per, ma che non ha mai visto la luce. Si tratta di una collana piena di croci, che doveva essere applicata ad una t shirt. Il progetto è naufragato perché potenzialmente controverso e troppo simile ad alcuni costumi di. “Ho appena trovato questa collana con le croci che ho realizzato perdurante la “Era”. Sarebbe stata cucita su una maglietta corta per una ...

Advertising

Karen56244611 : @_porn_superhero__girls_scissoring_rachel_roxxx_quick_japanese_amateur_unwanted_creampie_huge_clit_pinoy_britney_sp… - felixfukuda : Il modo in cui ogni post di Britney Spears, su IG, rappresenta perfettamente il mio livello mentale in sto periodo. - ado006_ : RT @BSNewsItalia: Il brano “Everytime” di Britney Spears dal quarto album in studio “In The Zone” ha superato le 100 milioni di riproduzion… - ado006_ : RT @BSNewsItalia: L'HuffPost ha elencato alcuni dei momenti migliori del 2021 in cui le donne sono le protagoniste. In evidenza Britney Sp… - radio_m2o : Elon Musk e Britney Spears tra i nomi più usati per i cani negli USA ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Da Britney Spears a Jennifer Lopez - Ben Affleck, le celebrity più seguite del 2021 - Primaonline La saga familiare di Britney Spears, il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck e la fine del matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West. Sono alcune delle notizie sulle celebrity che hanno tenuto banco nelle ...

10 tendenze autunno inverno 2021 da seguire nel 2022 - E non c'è dubbio che saliranno anche nel 2022, complice il revamp di icone come Britney Spears e i runway look di brand come Chanel , Blumarine , Dolce&Gabbana . Leggi anche › Cos'è Y2K? La ...

Britney Spears condivide un raro video coi due figli e il fidanzato Sam Asghari Vanity Fair Italia Britney Spears: il padre vuole il risarcimento delle spese legali dalla figlia Nonostante Britney Spears abbia vinto contro il padre Jamie per ottenere la libertà dalla sua tutela, l'uomo vuole che la figlia paghi comunque le sue spese .... Nei documenti che Jamie Spears ha pres ...

2021: Le star più ricercate in rete Britney Spears - Foto BRITNEY SPEARS - Tra le più celebri e premiate artiste della musica pop. Ma anche, nel 2021, la più ricercata sul motore di ricerca Google. Una vera e propria regina, sempre pronta a mettersi in primo ...

La saga familiare di, il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck e la fine del matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West. Sono alcune delle notizie sulle celebrity che hanno tenuto banco nelle ...E non c'è dubbio che saliranno anche nel 2022, complice il revamp di icone comee i runway look di brand come Chanel , Blumarine , Dolce&Gabbana . Leggi anche › Cos'è Y2K? La ...Nonostante Britney Spears abbia vinto contro il padre Jamie per ottenere la libertà dalla sua tutela, l'uomo vuole che la figlia paghi comunque le sue spese .... Nei documenti che Jamie Spears ha pres ...BRITNEY SPEARS - Tra le più celebri e premiate artiste della musica pop. Ma anche, nel 2021, la più ricercata sul motore di ricerca Google. Una vera e propria regina, sempre pronta a mettersi in primo ...