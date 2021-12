Brindisi: il tuffo di capodanno sarà senza pubblico Domani la dodicesima edizione nel rispetto delle prescrizioni per il contrasto al corona virus. Lecce: si insedia di nuovo il centro operativo comunale (Di venerdì 31 dicembre 2021) A Lecce si insedia di nuovo il Coc, centro operativo comunale. L’incremento di casi di corona virus e di persone in isolamento ha indotto a prendere questa decisione. Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: sarà un appuntamento piú intimo quello del “tuffo DI capodanno” 2022. Anche il tradizionale evento Brindisino del primo giorno dell’anno ha dovuto fare un passo indietro nel rispetto di quanto riportato nel Decreto Legge Festività 2021 dello scorso 23 dicembre, nel passaggio in cui lo stesso documento governativo vieta “le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti”. La XII ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 31 dicembre 2021) Asidiil Coc,. L’incremento di casi die di persone in isolamento ha indotto a prendere questa decisione. Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:un appuntamento piú intimo quello del “DI” 2022. Anche il tradizionale eventono del primo giorno dell’anno ha dovuto fare un passo indietro neldi quanto riportato nel Decreto Legge Festività 2021 dello scorso 23 dicembre, nel passaggio in cui lo stesso documento governativo vieta “le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti”. La XII ...

Advertising

brindisilibera : New post (Tuffo di Capodanno 2022, evento sostituito da una cerimonia sobria e senza pubblico in base alle indicazi… - brindisilibera : New post (Tuffo di Capodanno 2022, evento sostituito da una cerimonia sobria e senza pubblico in base alle indicazi… -