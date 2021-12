Botti di Capodanno incubo per gli animali: ecco come proteggerli (Di venerdì 31 dicembre 2021) È arrivata una nuova fine dell’anno e con questa la tradizione dei Botti di Capodanno. Un’usanza divertente (sebbene troppo spesso pericolosa) per gli umani ma non altrettanto per i nostri amici a quattro zampe. Ogni anno a rimetterci la vita sono centinaia di animali: tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 sono stati più di 400 i cani e gatti morti o dispersi a causa dei giochi pirotecnici. Più di 1800 tra cani e gatti domestici sono scappati dalle proprie case a causa del forte spavento provocato dal rumore di petardi e fuochi d’artificio. Anche la fauna selvatica purtroppo risente della rumorosa tradizione, che in alcuni casi è stata anche vietata, come successo a Roma lo scorso anno. Lo zoologo Davide Ruffino ha spiegato, con un post su Facebook, quali sono le conseguenze: “Uccelli e mammiferi dispongono di un ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 31 dicembre 2021) È arrivata una nuova fine dell’anno e con questa la tradizione deidi. Un’usanza divertente (sebbene troppo spesso pericolosa) per gli umani ma non altrettanto per i nostri amici a quattro zampe. Ogni anno a rimetterci la vita sono centinaia di: tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 sono stati più di 400 i cani e gatti morti o dispersi a causa dei giochi pirotecnici. Più di 1800 tra cani e gatti domestici sono scappati dalle proprie case a causa del forte spavento provocato dal rumore di petardi e fuochi d’artificio. Anche la fauna selvatica purtroppo risente della rumorosa tradizione, che in alcuni casi è stata anche vietata,successo a Roma lo scorso anno. Lo zoologo Davide Ruffino ha spiegato, con un post su Facebook, quali sono le conseguenze: “Uccelli e mammiferi dispongono di un ...

