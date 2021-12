Bonus cultura, la misura diventa strutturale: 500 euro per i 18enni per spettacoli, libri, quotidiani e musica (Di venerdì 31 dicembre 2021) Approvata definitivamente la Legge di Bilancio. Tra le misure varate anche il Bonus cultura per i 18enni che entra a regime. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 dicembre 2021) Approvata definitivamente la Legge di Bilancio. Tra le misure varate anche ilper iche entra a regime. L'articolo .

√ La manovra 2022 è legge: 18app confermata strutturale Con l'approvazione definitiva da parte del parlamento la manovra di bilancio 2022 è diventata legge: come previsto dal testo già sottoposto all'esecutivo lo scorso 29 ottobre 18App, il bonus cultura da 500 euro assegnato a tutti i neo diciottenni per l'acquisto di "biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e ...

