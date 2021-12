Bomba Tina Cipollari, confessa la storia d’amore con il concorrente del Grande Fratello Vip. “Siamo stati a letto insieme” (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’anno scorso era Mariateresa Ruta, quest’anno è Giucas Casella il concorrente del Grande Fratello Vip che ci diletta con le sue avventure del passato e che stavolta ha tirato in mezzo anche Tina Cipollari, la famosa opinionista di Uomini e Donne. Il paragnosta ‘gran figlio di paragnosta’, come ama definirsi, ha avuto una intensa vita sessuale. Il primo scoop che nessuno si aspettava è stato quello di una sua liason con Katia Ricciarelli, anche lei presente nella casa più spiata d’Italia. La cantante ha ammesso, con non poco imbarazzo, di essere andata a letto con lui anni e anni orsono. Non solo Katia Ricciarelli, sembra che Giucas Casella abbia avuto diverse storie di passione con le protagoniste del mondo dello spettacolo. Non tutte però sono d’accordo con lui. C’è chi dice che le ... Leggi su cityroma (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’anno scorso era Mariateresa Ruta, quest’anno è Giucas Casella ildelVip che ci diletta con le sue avventure del passato e che stavolta ha tirato in mezzo anche, la famosa opinionista di Uomini e Donne. Il paragnosta ‘gran figlio di paragnosta’, come ama definirsi, ha avuto una intensa vita sessuale. Il primo scoop che nessuno si aspettava è stato quello di una sua liason con Katia Ricciarelli, anche lei presente nella casa più spiata d’Italia. La cantante ha ammesso, con non poco imbarazzo, di essere andata acon lui anni e anni orsono. Non solo Katia Ricciarelli, sembra che Giucas Casella abbia avuto diverse storie di passione con le protagoniste del mondo dello spettacolo. Non tutte però sono d’accordo con lui. C’è chi dice che le ...

