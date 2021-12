Bologna voto 7, nel solco della continuità con il sogno europeo rinnovato (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Bologna ha chiuso il 2021 in crescendo, con il record di punti nel girone d’andata. Il sogno è la conquista dell’Europa Il Bologna vuole la parte sinistra della classifica e sogna l’Europa. La formazione guidata da Sinisa Mihajlovic ha gettato le basi nel 2021, puntando su una rosa giovane e ambiziosa, guidata però da alcuni grandi vecchi. Nella prima parte della stagione c’è stato Rodrigo Palacio. Nella seconda parte dell’anno invece il Trenza è stato rimpiazzato da Marko Arnautovic. Da leadere a leader. In panchina il serbo Sinisa Mihajlovic, in difesa ci sono Gary Medel e Lorenzo De Silvestri, in mezzo al campo Roberto Soriano. Poi i vari giovani: dal 2002 Hickey al ’99 Svanberg, senza dimenticare i ’98 Dominguez e Barrow e tutti gli altri. Il Bologna non ha nemmeno avvertito ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilha chiuso il 2021 in crescendo, con il record di punti nel girone d’andata. Ilè la conquista dell’Europa Ilvuole la parte sinistraclassifica e sogna l’Europa. La formazione guidata da Sinisa Mihajlovic ha gettato le basi nel 2021, puntando su una rosa giovane e ambiziosa, guidata però da alcuni grandi vecchi. Nella prima partestagione c’è stato Rodrigo Palacio. Nella seconda parte dell’anno invece il Trenza è stato rimpiazzato da Marko Arnautovic. Da leadere a leader. In panchina il serbo Sinisa Mihajlovic, in difesa ci sono Gary Medel e Lorenzo De Silvestri, in mezzo al campo Roberto Soriano. Poi i vari giovani: dal 2002 Hickey al ’99 Svanberg, senza dimenticare i ’98 Dominguez e Barrow e tutti gli altri. Ilnon ha nemmeno avvertito ...

