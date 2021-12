Bologna | Sansone tra i giocatori no vax? Il suo sfogo sui social – FOTO

(Di venerdì 31 dicembre 2021)di Nicola, attaccante del. Il giocatore potrebbe essere uno dei nodel club rossoblù Nicolaè uno deinoin casa? L’ultimosuidell’attaccante non lascia spazio a molte interpretazioni. Verosimilmente, il giocatore è uno di coloro che ancora devono essere sottoposti alla vaccinazione per poter continuare a giocare. «Viviamo in un mondo di merda dove i diritti umani non contano un cazzo!!! Non esiste più la libertà di scelta!!!» il suo messaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

- Con Barrow in Coppa d'Africa, spazio acon Soriano alle spalle dell'unica punta Arnautovic. Soumaoro, Medel e Theate in difesa. INTER - Inzaghi non fa modifiche: Lautaro e Dzeko in ...Allenatore : Alessio Dionisi(3 - 4 - 2 - 1) : Skorupski 7.5; Soumaoro 6.5, Medel 6.5, ... A disposizione: Bardi, Dijks, Theate, Mbaye, Viola,, Van Hooijdonk. Allenatore : Sinisa ...