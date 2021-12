Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti venerdì 31 dicembre (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Bollettino Covid della Regione Veneto per la giornata di venerdì 31 dicembre 2021, con il quadro dettagliato relativo a nuovi casi, decessi e guarigioni in una delle regioni più colpite d’Italia dalla nuova ondata del virus. Come di consueto i vertici regionali hanno pubblicato la nuova situazione aggiornata, con particolare interesse anche ai dati relativi alle strutture ospedaliere coinvolte nella lotta alla pandemia. oggi si registrano 9.028 nuovi contagi, 18 morti, 20.995 tamponi molecolari, 178 in terapia intensiva, 1.173 negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) IlCovid della Regioneper la giornata di312021, con il quadro dettagliato relativo a nuovi casi, decessi e guarigioni in una delle regioni più colpite d’Italia dalla nuova ondata del virus. Come di consueto i vertici regionali hanno pubblicato la nuova situazione aggiornata, con particolare interesse anche ai dati relativi alle strutture ospedaliere coinvolte nella lotta alla pandemia.si registrano 9.028 nuovi, 18, 20.995 tamponi molecolari, 178 in terapia intensiva, 1.173 negli altri reparti. SportFace.

Advertising

Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - TgrRaiVeneto : #Coronavirus #Veneto: i dati di venerdì #31dicembre2021 Grafica Massimo Serena #ioseguotgr @TgrRai - Antipeppe : @539th e se ti dicessi nessuno dei 2 ??? ieri da bollettino ne erano segnalati 15, da articolo 23 differenza tab pc… - Antipeppe : @539th Andiamo in Veneto 9.028 vs 5.074 +1.858 sull'atteso ?? +36 ordinari -4 uti +10 decessi (da bollettino, l'art… - Gazzettino : Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 31 dicembre 2021. Contagi ancora altissimi: 9.028 in 24 ore. E si registran… -