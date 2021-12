Bollettino Covid, i dati delle Regioni: nuovo boom di contagi in Veneto e Lazio (Di venerdì 31 dicembre 2021) i dati di oggi venerdì 31 dicembre : in attesa dei dati riassuntivi nazionali, anticipiamo i dati delle singole Regioni , in cui si evidenzia la crescita della della . Ieri è stato il record di in ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) idi oggi venerdì 31 dicembre : in attesa deiriassuntivi nazionali, anticipiamo isingole, in cui si evidenzia la crescita della della . Ieri è stato il record di in ...

Advertising

GiovaQuez : ?Bollettino di oggi: • 126.888 contagiati • 156 morti • 22.246 guariti +41 terapie intensive | +288 ricoveri 1.1… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: ??#Coronavirus, @RegioneER confermata in ZONA BIANCA. Oggi 10.167 nuovi casi (+43%),+1% nei reparti Covid e -3% nelle terapie… - lifestyleblogit : Covid oggi Campania, 14.458 contagi: bollettino 31 dicembre - -