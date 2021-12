Bollettino Campania oggi, venerdì 31 dicembre: contagi, morti e guariti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Bollettino Covid della Regione Campania per la giornata di venerdì 31 dicembre 2021, con i dati aggiornati delle ultime 24 ore relativi a contagi, morti e guariti di una delle regioni più colpite della nostra penisola dall’inizio dell’emergenza sanitaria. La curva dei contagi continua a crescere, con l’importante contributo della variante Omicron. oggi si registrano 14.587 nuovi contagi, 7 morti, 61.034 tamponi molecolari, 48 ricoverati in terapia intensiva, 675 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) IlCovid della Regioneper la giornata di312021, con i dati aggiornati delle ultime 24 ore relativi adi una delle regioni più colpite della nostra penisola dall’inizio dell’emergenza sanitaria. La curva deicontinua a crescere, con l’importante contributo della variante Omicron.si registrano 14.587 nuovi, 7, 61.034 tamponi molecolari, 48 ricoverati in terapia intensiva, 675 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

