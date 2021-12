**Bollette: Salvini, 'Draghi convochi tavolo nazionale con imprese e leader partiti'** (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Chiediamo formalmente un tavolo nazionale, anzi una 'cabina di regia' come dicono adesso, sul tema caro-bollette luce e gas, una mazzata da 1.000 euro a famiglia e da 30 miliardi per negozi, artigiani e imprese". Lo dice Matteo Salvini. "Insieme all'emergenza Covid, questa è la vera urgenza dei prossimi mesi. Ognuno deve portare idee e prendersi le proprie responsabilità, i troppi no ideologici degli ultimi anni hanno bloccato e impoverito l'Italia. Chiedo al Presidente Draghi di convocare anche imprese e segretari di partito, famiglie e attività produttive non aspettano", aggiunge il leader della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Chiediamo formalmente un, anzi una 'cabina di regia' come dicono adesso, sul tema caro-bollette luce e gas, una mazzata da 1.000 euro a famiglia e da 30 miliardi per negozi, artigiani e". Lo dice Matteo. "Insieme all'emergenza Covid, questa è la vera urgenza dei prossimi mesi. Ognuno deve portare idee e prendersi le proprie responsabilità, i troppi no ideologici degli ultimi anni hanno bloccato e impoverito l'Italia. Chiedo al Presidentedi convocare anchee segretari di partito, famiglie e attività produttive non aspettano", aggiunge ildella Lega.

