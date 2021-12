Bollette, rincari record per le famiglie da gennaio 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2022 si aprirà sotto il segno di rincari record per le Bollette dell’energia. Dal primo gennaio infatti scattano i nuovi aumenti che per il primo trimestre saranno del +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas. Una stangata per i consumatori, ma che sarebbe stata ben più forte senza gli interventi per calmierarla. L’esecutivo Draghi ha messo sul piatto altri 3,8 miliardi di euro in legge di bilancio. Ma la situazione resta critica: il caro energia che fa tremare molti settori produttivi. La moda è in allarme, e centinaia di migliaia di posti di lavoro sono a rischio. Tanto che l’esecutivo si sta già preparando a rafforzare ulteriormente le misure. Bollette, aumenti progressivi Gli aumenti delle Bollette per il primo trimestre 2022 decisi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilsi aprirà sotto il segno diper ledell’energia. Dal primoinfatti scattano i nuovi aumenti che per il primo trimestre saranno del +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas. Una stangata per i consumatori, ma che sarebbe stata ben più forte senza gli interventi per calmierarla. L’esecutivo Draghi ha messo sul piatto altri 3,8 miliardi di euro in legge di bilancio. Ma la situazione resta critica: il caro energia che fa tremare molti settori produttivi. La moda è in allarme, e centinaia di migliaia di posti di lavoro sono a rischio. Tanto che l’esecutivo si sta già preparando a rafforzare ulteriormente le misure., aumenti progressivi Gli aumenti delleper il primo trimestredecisi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Bollette, Codacons: rincari sono un massacro per famiglie e imprese #bollette - fanpage : Il 2022 si apre con nuovi rincari record per le bollette di luce e gas - LegaSalvini : IL CARO BOLLETTE SI ABBATTE SULLE FAMIGLIE E SULLE IMPRESE. MA IL GOVERNO DEVE INTERVENIRE DAVVERO - abbassabollette : Oggi siamo su - IlariaRicciP : RT @assataram: Le code di ore per i tamponi diventano banali contrattempi, i rincari di luce e gas ovvietà, lo smart working con 100.000 co… -