Bollette | Crippa M5s | ' subito nuove misure | nostre proposte pronte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Arera ha comunicato che, a causa dei nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, nel primo trimestre 2022 leaumenteranno del 55% per la luce e del 41,8% per il gas. Sono i rincari che, purtroppo, ci attendevamo. Senza lesollecitazioni e gli interventi che abbiamo fortemente voluto la situazione sarebbe ancora peggiore". Lo dice Davide, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera. “Governo e Parlamento – aggiunge - non possono interrompere il lavoro fatto fin qui., già nei primi giorni del nuovo anno, vanno messe in campo altreper fronteggiare la crisi energetica. Lesono. Dobbiamo rendere strutturale l'utilizzo dell'extragettito ...