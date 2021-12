Blue Meanie | “L’NWO adorò il BWO”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Sono molti gli act memorabili che l’ECW ci ha regalato e. senz’alcun dubbio, va citato il BWO, la stable parodia del, composta da, Stevie Richards e Hollywood Nova e rimasta impressa nelle menti dei fan. In una recente intervista con Wrestling shoot Interviews,ha rivelato il pensiero delcirca la stable made in ECW. Una reazione più che positiva “Quando arrivammo in WWE, incontrai X-Pac e gli dissi ‘Hey amico, spero non ve la siate presa per l’act del BWO’ e lui rispose ‘Nah, lo adoriamo! Spacca!’ e poi Scott Hall mi disse che, finito uno show, andavano in un bar per guardare l’ECW. Il BWO piaceva a tutti loro, soprattutto a Kevin Nash, poi incontrai anche Hulk Hogan al SuperShow di RAW e SmackDown e mmi disse che ci adorava.”

