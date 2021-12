Berlusconi al Quirinale è possibile. Parola di Roberto Calderoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Numeri alla mano, le possibilità ci sono tutte. Bastano 430 voti, il resto arriva, date retta a me”. Lo afferma il leghista Roberto Calderoli, esperto conoscitore di regole e meccanismi parlamentari, in un’intervista al Corriere della sera, parlando dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica e in particolare delle possibilità attribuite a Silvio Berlusconi. Il centrodestra avrebbe sulla carta 450 voti. Il quadro disegnato da Calderoli include il sostegno dei “non ricandidabili (quelli che non hanno chance per il taglio dei parlamentari e per il calo del consenso del proprio partito, penso in particolare a M5s e Pd) quelli che più possono venire in soccorso”; in cambio “della garanzia che non si vada ad elezioni o di un futuro sereno”. A garantirlo non sarebbe Berlusconi - spiega ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Numeri alla mano, le possibilità ci sono tutte. Bastano 430 voti, il resto arriva, date retta a me”. Lo afferma il leghista, esperto conoscitore di regole e meccanismi parlamentari, in un’intervista al Corriere della sera, parlando dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica e in particolare delle possibilità attribuite a Silvio. Il centrodestra avrebbe sulla carta 450 voti. Il quadro disegnato dainclude il sostegno dei “non ricandidabili (quelli che non hanno chance per il taglio dei parlamentari e per il calo del consenso del proprio partito, penso in particolare a M5s e Pd) quelli che più possono venire in soccorso”; in cambio “della garanzia che non si vada ad elezioni o di un futuro sereno”. A garantirlo non sarebbe- spiega ...

