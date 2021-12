Beautiful, anticipazioni 1° gennaio: Carter invita a cena Zoe con Paris e Zende. Liam mette ancora in guardia da Thomas (Di venerdì 31 dicembre 2021) Beautiful, anticipazioni 1° gennaio: cosa succederà nella puntata di Capodanno? Scopriamolo insieme! Beautiful, anticipazioni 1° gennaio: Paris si apre con Zoe riguardo a Zende. Carter invita a cena tutti e tre Paris confida a Zoe di essere interessata a Zende. Come reagirà la modella? Vedremo se inizierà una rivalità tra le due sorelle! Successivamente Carter inviterà cena la fidanzata e i due amici: cosa bollerà in pentola? Liam continua la sua opera di persuasione contro Thomas. Intanto lui … Liam non si convince: di Thomas non c’è da fidarsi, anche perché forse è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 31 dicembre 2021)1°: cosa succederà nella puntata di Capodanno? Scopriamolo insieme!1°si apre con Zoe riguardo atutti e treconfida a Zoe di essere interessata a. Come reagirà la modella? Vedremo se inizierà una rivalità tra le due sorelle! Successivamenteinviteràla fidanzata e i due amici: cosa bollerà in pentola?continua la sua opera di persuasione contro. Intanto lui …non si convince: dinon c’è da fidarsi, anche perché forse è ...

