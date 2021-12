Basket | Serie A1 2021 2022 | definite date recupero Olimpia Milano-Virtus Bologna e Venezia-Napoli

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La Legaha annunciato lein cui si recupereranno AX Armani ExchangeSegafredoe Umana Reyer-GeVi, sfide valide per la tredicesima giornata dellaA1e rinviate a causa dei numerosi casi Covid. L’incontro trae le Vu Nere andrà in scena alle ore 16:00 di mercoledì 5 gennaio, con diretta Rai 2 e Discovery +. Lo stesso giorno, alle 19:30, si disputerà l’incontro tra i lagunari e i partenopei, che andrà in onda in streaming su Discovery +. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON SportFace.

