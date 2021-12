Basket | Nba | rinviata Denver-Golden State per i numerosi casi Covid nei Nuggets

(Di venerdì 31 dicembre 2021), 31 dic. - (Adnkronos) - Il match Nba tra ie iWarriors è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'aumento dei contagi daall'interno del roster della squadra del Colorado. Inon erano in grado di avere a disposizione gli otto giocatori richiesti come numero minimo per scendere in campo, portando così a 11 il conto delle gare rinviate causain questa delicata fase di regular season.

I risultati della regular season2021/2022 tra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre, con tre partite scese in campo nella notte italiana dopo il rinvio del match tra Golden State e Denver . Si ferma la corsa dei Brooklyn Nets in ...Quest'oggi il calcio della Liga con Valencia - Espanyol, gli sport invernali come sci di fondo e salto con gli sci, l'atletica, ma anche il tennis ed il. Di seguito la programmazione ...New York, 31 dic. - In un match che è un vero e proprio antipasto di una potenziale super sfida playoff, Philadelphia (19-16) senza Doc Rivers in panchina batte ...Denver, 31 dic. - Il match Nba tra i Denver Nuggets e i Golden State Warriors è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'aumento dei contagi da Covid a ...