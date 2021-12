Basket | Nba | Philadelphia vince a Brooklyn trascinata da Embiid e Maxey

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) New York, 31 dic. - (Adnkronos) - In un match che è un vero e proprio antipasto di una potenziale super sfida playoff,(19-16) senza Doc Rivers in panchina batte 110-102(23-10) a domicilio, in un match terminato con il faccia a faccia tra le due stelle delle rispettive squadra Joele Kevin Durant - con il centro camerunense che ha invitato Kd a lasciare il parquet data la sconfitta in arrivo. “Se conoscete il carattere di entrambi e avete visto cosa è accaduto in passato, non vi meraviglia una scena del genere”, spiegano entrambi, provando a sdrammatizzare un momento di forte tensione. Alla sirena finale sono 34 punti per Joelcon 3/5 dall'arco, 7 rimbalzi, 3 recuperi e un grande impatto su entrambi i lati del campo, proprio come Tyreseche ne aggiunge 25 con ...