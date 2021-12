Basket, NBA 2021/2022: Antetokounmpo guida i Bucks, bene anche Washington e Philadelphia (Di venerdì 31 dicembre 2021) I risultati della regular season NBA 2021/2022 tra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre, con tre partite scese in campo nella notte italiana dopo il rinvio del match tra Golden State e Denver. Si ferma la corsa dei Brooklyn Nets in vetta alla Eastern Conference, con i Philadelphia 76ers che sbancano il Barclays Center grazie soprattutto ai 34 punti in 32 minuti di Joel Embiid e ai 25 di Tyrese Maxey, che rendono insufficienti i 33 punti a testa di Kevin Durant e James Harden, con quest’ultimo in tripla doppia con 14 rimbalzi e 10 assist. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DELLE CONFERENCE Chi invece non si ferma è Giannis Antetokounmpo, capace di guidare ancora una volta i Milwaukee Bucks al successo per 118-136 sul campo degli Orlando Magic, sempre più nei bassifondi della classifica. Per “The ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) I risultati della regular season NBAtra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre, con tre partite scese in campo nella notte italiana dopo il rinvio del match tra Golden State e Denver. Si ferma la corsa dei Brooklyn Nets in vetta alla Eastern Conference, con i76ers che sbancano il Barclays Center grazie soprattutto ai 34 punti in 32 minuti di Joel Embiid e ai 25 di Tyrese Maxey, che rendono insufficienti i 33 punti a testa di Kevin Durant e James Harden, con quest’ultimo in tripla doppia con 14 rimbalzi e 10 assist. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DELLE CONFERENCE Chi invece non si ferma è Giannis, capace dire ancora una volta i Milwaukeeal successo per 118-136 sul campo degli Orlando Magic, sempre più nei bassifondi della classifica. Per “The ...

