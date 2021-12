Barù rimproverato dagli autori del GF Vip: “Me ne vado a casa, che cazz* mi avete chiamato a fare?” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Barù chiamato in confessionale dagli autori del Grande Fratello Vip ne è uscito particolarmente arrabbiato. A quanto pare il concorrente sarebbe stato rimproverato per via delle sue battute che sono letteralmente l’unica boccata d’aria fresca di questa edizione. Barù rimproverato dagli autori del Grande Fratello Vip “Se non posso fare le mie battute me ne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 31 dicembre 2021)in confessionaledel Grande Fratello Vip ne è uscito particolarmente arrabbiato. A quanto pare il concorrente sarebbe statoper via delle sue battute che sono letteralmente l’unica boccata d’aria fresca di questa edizione.del Grande Fratello Vip “Se non possole mie battute me ne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gianmaria mette Katia al suo posto: "Pretendo rispetto", lo scontro al GF Vip Katia rimprovera Gianmaria Gianmaria, reo di non avere indossato l'outfit adatto per l'occasione, è stato ripetutamente rimproverato da Katia davanti a tutta la Casa (che ha assistito quasi in...

