Avanti un Altro 2022, chi sono i nuovi personaggi e quando inizia la nuova stagione

inizia il nuovo anno e iniziano anche le nuove puntate del programma di Paolo Bonolis, Avanti un Altro, lo show del pre-serale di Canale 5 che vede al timone da anni anche Luca Laurenti. L'appuntamento è per domenica 9 gennaio 2022, a partire dalle 18.45, con la trasmissione che terrà compagnia al pubblico tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, senza nessuna pausa (palinsesto, permettendo).

Avanti un Altro 2022, chi sono i nuovi personaggi

Tantissime le novità per la nuova stagione perché ci saranno volti nuovi, oltre a quelli iconici come Miss Claudia e lo Iettatore. Tra i nuovi arrivati c'è Clayton Norcross, ex volto della soap

