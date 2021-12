Attimi di panico per Cancelo e la sua famiglia: la ricostruzione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un fine anno da dimenticare per Joao Cancelo. Attraverso il suo profilo Instagram, il terzino del Manchester City ha rivelato di essere stato aggredito e derubato da quattro malviventi presso la propria abitazione la sera del 30 dicembre. I ladri sono riusciti a portare a termine il furto con scasso, con la famiglia del giocatore presente. Cancelo ha prontamente documentato l’accaduto sui social, mostrando le ferite sul volto subite durante l’aggressione: a destare una certa preoccupazione è in particolare il taglio appena sopra il sopracciglio destro, che spicca per dimensioni e profondità rispetto a tutti gli altri. Queste le parole rivolte del terzino rivolte ai rapinatori, che lui stesso ha definito come “vigliacchi”:“Purtroppo oggi sono stato aggredito da quattro vigliacchi che mi hanno ferito e che hanno cercato di far del ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un fine anno da dimenticare per Joao. Attraverso il suo profilo Instagram, il terzino del Manchester City ha rivelato di essere stato aggredito e derubato da quattro malviventi presso la propria abitazione la sera del 30 dicembre. I ladri sono riusciti a portare a termine il furto con scasso, con ladel giocatore presente.ha prontamente documentato l’accaduto sui social, mostrando le ferite sul volto subite durante l’aggressione: a destare una certa preoccupazione è in particolare il taglio appena sopra il sopracciglio destro, che spicca per dimensioni e profondità rispetto a tutti gli altri. Queste le parole rivolte del terzino rivolte ai rapinatori, che lui stesso ha definito come “vigliacchi”:“Purtroppo oggi sono stato aggredito da quattro vigliacchi che mi hanno ferito e che hanno cercato di far del ...

