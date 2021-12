Attesa per il discorso di fine anno di Mattarella, sarà l'ultimo? Meloni insiste: 'No al bis' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sulla successione al Colle il Pd chiude a Berlusconi ma Forza Italia ci tiene. Tajani: 'Solo Draghi al governo garantisce la ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sulla successione al Colle il Pd chiude a Berlusconi ma Forza Italia ci tiene. Tajani: 'Solo Draghi al governo garantisce la ...

Advertising

juventusfc : Juventus informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%,… - SeaWatchItaly : ?? Le autorità hanno indicato il porto di Pozzallo come luogo di sbarco per #SeaWatch3. Dopo una settimana di attes… - SeaWatchItaly : ?? Quinto giorno di attesa di un porto sicuro di sbarco a bordo della #SeaWatch3. 440 persone a bordo, tra loro mol… - trabs62 : @menozzone83 @pg311066 Certo, come tutti i vini “vecchi”. Non si sgasa, è sufficiente un bicchiere ampio e qualche… - ilnomece : Già 6 di troppo. -