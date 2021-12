Atp Cup | Berrettini suona la carica | “Siamo noi la squadra da battere”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’Atp Cup (1-9 gennaio, Sidney) è quasi al via e al Media Day del Team Italia la competizione è già iniziata. Sulla bocca di tutti c’è il ritorno di Matteoche, tornato più carico che mai, ha subito innalzato il livello con le sue parole: “felici di essere qui. Laè ancora più forte quest’anno, quindi penso sia possibile vincere il titolo. Ogni partita sarà difficile, sarà un duro lavoro ma è questo il nostro obiettivo. Crediamo di potercela fare”. Gli azzurri, saranno nel Gruppo B insieme ad Australia, Russia e Francia ed esordiranno domenica 2 gennaio alle 7.30 italiane contro i padroni di casa australiani: “L’Italia è probabilmente lapiù forte sulla carta, ha due singolaristi di grande qualità. Per colpa del covid sarà una nazionale diversa da affrontare rispetto allo scorso anno. ...

Advertising

tenniscup_it : RT @Gazzetta_it: Via alla #AtpCup a Sydney: la formula, il programma e dove vederla - OA_Sport : Le parole di Jannik Sinner nella conferenza stampa pre-ATP Cup - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Atp Cup, Berrettini è sicuro: “Siamo la squadra da battere” - OA_Sport : Matteo Berrettini scalda i motori in vista del primo match dell'ATP Cup - zazoomblog : Atp Cup Berrettini è sicuro: Siamo la squadra da battere - #Berrettini #sicuro: #Siamo #squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cup

Sono sempre meno le ore che separano il vecchio anno dall'inizio della(1 - 9 gennaio, Sidney) e al Media Day del Team Italia si respira già aria di competizione. La notizia è che Matteo Berrettini è tornato, più sicuro di sempre del suo ruolo e del grande ...Scatta la nuova stagione del tennis con i big della racchetta pronti a fare ritorno sui campi dopo intense settimane dedicate alla preparazione. Si comincia il primo giorno dell'anno con la, la competizione a squadre che si gioca a Sidney alla Rosewall Arena e alla Qudos Bank Arena. A difendere il titolo sarà la Russia reduce dal successo nella Coppa Davis ma che in quest'...L'Atp Cup (1-9 gennaio, Sidney) è quasi al via e al Media Day del Team Italia la competizione è già iniziata. Sulla bocca di tutti c'è il ritorno di Matteo Berrettini.Il tedesco fiducioso per la nuova stagione in vista dell'esordio contro Cameron Norrie e la Gran Bretagna in ATP Cup ...