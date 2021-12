Atp Cup, Berrettini è sicuro: 'Siamo la squadra da battere' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono sempre meno le ore che separano il vecchio anno dall'inizio della Atp Cup (1 - 9 gennaio, Sidney) e al Media Day del Team Italia si respira già aria di competizione. La notizia è che Matteo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono sempre meno le ore che separano il vecchio anno dall'inizio della Atp Cup (1 - 9 gennaio, Sidney) e al Media Day del Team Italia si respira già aria di competizione. La notizia è che Matteo ...

Advertising

imantartide : già per questa foto vittoria atp cup doverosa - Gazzetta_it : Via alla #AtpCup a Sydney: la formula, il programma e dove vederla - Gazzetta_it : Atp Cup, Berrettini è sicuro: “Siamo la squadra da battere” - TramoMario : RT @TennisWorldit: Matteo Berrettini e Jannik Sinner in coro: 'Vogliamo vincere l'Atp Cup 2022' - sportface2016 : #ATPCup Le parole di Vincenzo #Santopadre nella conferenza della vigilia prima di #ItaliaAustralia -