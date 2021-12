Atletica, BoClassic 2021: sfilza di rinuce per Covid-19. Saltano i favoriti Edris e Kipkemboi, l’Italia perde Faniel. Crippa in dubbio (Di venerdì 31 dicembre 2021) La BoClassic 2021 è stata falcidiata da innumerevoli rinunce dell’ultimo minuto, tutte dovute a positività al Covid-19. La 47ma edizione della classica corsa di San Silvestro, in programma oggi pomeriggio (ore 15.00 le donne, ore 15.30 gli uomini), dovrà fare a meno di diversi potenziali protagonisti. Nel centro di Bolzano non vedremo parte del cast di lusso allestito dagli organizzatori: Saltano i due grandi favoriti della vigilia (l’etiope Muktar Edris, due volte Campione del Mondo sui 5000 metri, e la keniana Margaret Kipkemboi), ma anche il nostro Eyob Faniel, trionfatore nel 2019 nel capoluogo altoatesino e in grado di poter battagliare per il trionfo. In dubbio anche la presenza di Yeman Crippa per lo stesso ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laè stata falcidiata da innumerevoli rinunce dell’ultimo minuto, tutte dovute a positività al-19. La 47ma edizione della classica corsa di San Silvestro, in programma oggi pomeriggio (ore 15.00 le donne, ore 15.30 gli uomini), dovrà fare a meno di diversi potenziali protagonisti. Nel centro di Bolzano non vedremo parte del cast di lusso allestito dagli organizzatori:i due grandidella vigilia (l’etiope Muktar, due volte Campione del Mondo sui 5000 metri, e la keniana Margaret), ma anche il nostro Eyob, trionfatore nel 2019 nel capoluogo altoatesino e in grado di poter battagliare per il trionfo. Inanche la presenza di Yemanper lo stesso ...

