Atletica, BoClassic 2021: risultati gara maschile. Gebresilase trionfa, Tola battuto. Dario De Caro sorprendente 4° (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tadese Worku Gebresilase ha vinto la BoClassic 2021 al maschile, imponendosi nella consueta classica di San Silvestro andata in scena per le vie del centro di Bolzano. L’etiope ha giganteggiato nel corso dei 10 chilometri (otto giri da 1,25 km ciascuno), imponendosi con disinvoltura e tagliando il traguardo in solitaria col tempo di 28’18” (a 16 secondi dal record della manifestazione). Il 19enne, Campione del Mondo Under 20 sui 3000 metri e argento iridato di categoria sui 5000 metri, ha allungato già nei pressi del secondo chilometro e ha progressivamente guadagnato terreno nei confronti del connazionale Tamirat Tola, 30enne che andava a caccia della tripletta nel capoluogo altoatesino visto che si era già imposto a queste latitudini nel 2015 e nel 2018. Gebresilase ha sfoderato un ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tadese Workuha vinto laal, imponendosi nella consueta classica di San Silvestro andata in scena per le vie del centro di Bolzano. L’etiope ha giganteggiato nel corso dei 10 chilometri (otto giri da 1,25 km ciascuno), imponendosi con disinvoltura e tagliando il traguardo in solitaria col tempo di 28’18” (a 16 secondi dal record della manifestazione). Il 19enne, Campione del Mondo Under 20 sui 3000 metri e argento iridato di categoria sui 5000 metri, ha allungato già nei pressi del secondo chilometro e ha progressivamente guadagnato terreno nei confronti del connazionale Tamirat, 30enne che andava a caccia della tripletta nel capoluogo altoatesino visto che si era già imposto a queste latitudini nel 2015 e nel 2018.ha sfoderato un ...

