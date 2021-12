Atletica | BoClassic 2021 | risultati gara femminile Seyaum batte Jeruto in volata | Nadia Battocletti ottima terza

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dawitha vinto laal, imponendosi in questa tradizionale corsa di San Silvestro che va in scena per le strade del centro di Bolzano. L’etiope ha fatto sua la 47ma edizione della kermesse che si è snodata lungo in circuito di 1,25 km da ripetere per quattro volte (5 km complessivi). La 25enne ha fatto la differenza quando mancavano 300 metri al traguardo, piazzando una micidiale rasoiata che ha lasciato sul posto la keniana Norahe grazie alla quale ha tagliato il traguardo in solitaria col tempo di 15’22” (record della manifestazione migliorato di otto secondi, 2” avanti all’avversaria). L’Etiopia torna a festeggiare dopo i sigilli di Netsanet Gudeta (2015 e 2018) e spezza la doppietta della keniana Margaret Kipkemboi, che sarebbe stata la favorita anche oggi ma ...

SEMPREFMILAN : RT @atleticaitalia: #atletica l’azzurra Nadia Battocletti sui 5 chilometri di Bolzano il #31dicembre, dopo l’oro europeo U23 di cross, cont… - SEMPREFMILAN : RT @atleticaitalia: #atletica si chiude il 2021 di Nadia Battocletti con il 3° posto alla BOclassic in 15:55 nei 5 km su strada ???? era da… - atleticaitalia : #atletica si chiude il 2021 di Nadia Battocletti con il 3° posto alla BOclassic in 15:55 nei 5 km su strada ???? era… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, BoClassic: torna a Bolzano la corsa di Santo Stefano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, BoClassic: torna a Bolzano la corsa di Santo Stefano -

Torna oggi lungo le vie del centro storico di Bolzano la BoClassic Alto Adige, la tradizionale corsa di San Silvestro che può fregiarsi della WorldAthletics Bronze Label. I due azzurri Yeman Crippa e Eyob Faniel sono risultati positivi al Covid e quindi oggi non potranno partecipare alla 47/a edizione della 'BoClassic', la tradizionale corsa su strada di fine anno che si svolge in centro a Bolzano. Sempre per positività al coronavirus, saranno assenti alla gara l'etiope Muktar Edris e la keniana Margaret