Atalanta | Zapata a tutto tondo | “Potevo giocare a baseball o a football americano”

"In bergamasco so dire 'mola mi'a' (non mollare, ndr), se non avessi fatto il calciatore avrei giocato a baseball o a football americano". Queste le parole dell'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata che, per la terza volta consecutiva, è stato premiato dai tifosi come Player of the Month (agosto-settembre, ottobre e novembre): "Ho praticato anche quei due sport da ragazzo. So di avere delle capacità, ma cerco di non accontentarmi con poco: la costanza è la mia caratteristica principale. Lesione all'adduttore sinistro? Spero di continuare a segnare per la squadra, i cui risultati e i cui obiettivi di squadra restano comunque più importanti dei premi dati ai singoli. Anzi, in molti avrebbero meritato i miei" E ancora: "Il mio piatto preferito è la polenta, gioco a maniche corte ma coi guanti perché un ...

