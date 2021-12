Atalanta, Pessina: “Scudetto mai stato un obiettivo” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Il nostro obiettivo non è mai stato lo Scudetto. Siamo tutti d’accordo nel seguire la linea di Gasperini: ne parleremo semmai quando avremo raggiunto il primo posto e quindi lavoreremo per difenderlo”. Così Matteo Pessina che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, nega che lo Scudetto sia mai stato un obiettivo reale dell’Atalanta. I bergamaschi si erano rilanciati prepotentemente dopo una striscia di sei vittorie consecutive, ma hanno frenato bruscamente con la pesante sconfitta contro la Roma e il pareggio contro il Genoa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Il nostronon è mailo. Siamo tutti d’accordo nel seguire la linea di Gasperini: ne parleremo semmai quando avremo raggiunto il primo posto e quindi lavoreremo per difenderlo”. Così Matteoche, intervida La Gazzetta dello Sport, nega che losia maiunreale dell’. I bergamaschi si erano rilanciati prepotentemente dopo una striscia di sei vittorie consecutive, ma hanno frenato bruscamente con la pesante sconfitta contro la Roma e il pareggio contro il Genoa. SportFace.

