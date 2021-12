Atalanta, Pessina: «Gli ultimi stop ci hanno sorpresi, è il momento di lavorare di più» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport: le sue dichiarazioni Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina. ultimi stop – «hanno sorpreso un po’ tutti, dopo le imprese con Juve e Napoli e sei vittorie di fila. Vorrà dire che, come altre volte, ci rimboccheremo le maniche e lavoreremo dipiù: siamo l’Atalanta e non possiamo permetterci “giochini”. Concentrati ad ogni partita per capire come gioca l’avversaria, senza prenderci pause, e con la nostra impronta che è sempre data dal gioco di squadra. Panchina compresa». Atalanta LEGGIBILE – «No: il nostro gioco è questo da anni, ma è quello che ci ha fatto battere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Matteo, centrocampista dell’, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport: le sue dichiarazioni Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato il centrocampista dell’Matteo– «sorpreso un po’ tutti, dopo le imprese con Juve e Napoli e sei vittorie di fila. Vorrà dire che, come altre volte, ci rimboccheremo le maniche e lavoreremo dipiù: siamo l’e non possiamo permetterci “giochini”. Concentrati ad ogni partita per capire come gioca l’avversaria, senza prenderci pause, e con la nostra impronta che è sempre data dal gioco di squadra. Panchina compresa».LEGGIBILE – «No: il nostro gioco è questo da anni, ma è quello che ci ha fatto battere ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Pessina Asta delle maglie benefiche dell'Atalanta, in vetta quella di Koopmeiners L'iniziativa è organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv: quest'anno l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione ... seguita da quelle di Zapata (1300) e Pessina (800). ...

Le 7 sorelle al giro di boa: tempo di bilanci! In coppia con Zapata o in un tridente con il colombiano e uno fra Ilicic/Pessina/Pasalic o Malinovskyi: l'Atalanta ha il suo jolly per la seconda parte di stagione. Da sempre il periodo più proficuo ...

Pessina, regalo speciale a un tifoso: la reazione è commovente Calcio Atalanta Asta delle maglie benefiche dell’Atalanta, in vetta quella di Koopmeiners Ha raggiunto i 14 mila euro il montepremi provvisorio dell’asta benefica delle 25 maglie nerazzurre indossate (e poi autografate) dall’Atalanta in occasione del «Christmas Match», Atalanta-Roma del 18 ...

Le pagelle dell’Atalanta 2021: CENTROCAMPISTI Malinovskyi (10) - L'esplosione più attesa in casa Atalanta. Il 4-2-3-1 lo aiuta a compiere il tanto atteso salto di qualità per tutto il girone di ritorno: ...

