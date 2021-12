Assegno unico universale per i figli, ora si può simulare l’importo mensile: ecco come fare (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’Assegno unico universale per i figli sta per essere attivato. La data infatti è quella di domani, 1° gennaio 2022. In vista dell’esordio di questa nuova agevolazione, l’Inps ha predisposto uno strumento per aiutare le famiglie a prendere confidenza con il nuovo Assegno. Assegno unico per i figli, che cos’è la nuova misura in arrivo da domani L’Assegno unico universale per i figli potrà essere richiesto a partire da domani, sabato 1° gennaio 2022. La domanda avrà validità annuale, cioè ogni anno dovrà essere rinnovata. Sarà possibile richiederla e rinnovarla tramite una procedura telematica, disponibile sul sito dell’Inps, ma anche rivolgendosi ai patronati e ai caf. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’per ista per essere attivato. La data infatti è quella di domani, 1° gennaio 2022. In vista dell’esordio di questa nuova agevolazione, l’Inps ha predisposto uno strumento per aiutare le famiglie a prendere confidenza con il nuovoper i, che cos’è la nuova misura in arrivo da domani L’per ipotrà essere richiesto a partire da domani, sabato 1° gennaio 2022. La domanda avrà validità annuale, cioè ogni anno dovrà essere rinnovata. Sarà possibile richiederla e rinnovarla tramite una procedura telematica, disponibile sul sito dell’Inps, ma anche rivolgendosi ai patronati e ai caf. ...

Advertising

marattin : I 6 mld aggiuntivi - ogni anno - dell’assegno unico universale (che in gran parte vanno ai redditi inferiori a 40.0… - FratellidItalia : ?? Questo governo dica chiaramente se da gennaio il bonus nido verrà inglobato nell’assegno unico. Se così fosse, qu… - elenabonetti : Mancano pochi giorni alla partenza delle domande per l’assegno unico e universale. Insieme all’introduzione dell’as… - ilpensologo : Da domani, 1 gennaio, via alle domande per l'assegno unico. Ma inutile sbattersi, ce n'è uno solo. #Torino #LaTampa… - Rossana44792035 : RT @ItaliaViva: #FamilyAct, @elenabonetti: 'Con l'assegno unico ai figli benefici da 1600 euro l'anno per 4,6 milioni di famiglie' https://… -